„Комуналєц” апелує же би ше одпад депоновало на одвитуюци места

ВЕРБАС – По сообщеню Явного комуналного подприємства „Комуналєц” з Вербасу, вше частейше доставаю притужби тих котри биваю у вербаских блокох же гражданє котри нє квартельоше у тих будинкох руцаю вельки количества одпаду до контейнерох котри наменєни гражданом у колективним биваню.

Таки поступки нєсовисних гражданох, ак визначене, приводза до твореня депонийох и додатно ремеца роботу комуналним роботнїком.

Зоз „Комуналцу” здогадую же комуналну опрему треба же би хасновали виключно квартельоше зоз вецейповерхових будинкох, а нє индивидуални ґаздовства котри задлужую желєни канти, понеже число контейнерох одредзене на основи числа квартельошох.

Тиж, компетентни здогадую же дротово контейнери наменєни лєм за ПЕТ одпад, и апелую най ше до нїх руца лєм пластичну амбалажу, понеже роботнїки часто у тих контейнерох найду и будовательни материял, як и одпад животиньского походзеня. Попри каждого дротового находза ше даскельо пластични або метални контейнери за комунални одпад котри ше пражнї два раз до тижня, та ше апелує на гражданох най за таки одрутки хасную тоти контейнери.

Зоз Дїловней єдинки „Чистота” апелую же би гражданє водзели рахунку и одрутки руцали лєм на места котри за тото наменєни, и же би нє заґадзовали животни стредок. Як здогадую, шицок вишок одпаду гражданє можу депоновац на Городску депонию у Вербаше або задлужиц додатну комуналну опрему.