Вербас ознова домашнї младим поетом зоз Сербиї и реґиона

ВЕРБАС – Фестивал поезиї младих у Вербаше, найзначнєйша поетска манифестация у реґиону, будзе отримана од 23. по 27. май.

Ювилейни 55. Фестивал поезиї младих отворени на 19 годзин з промоцию нових кнїжкох академика Ґорана Петровича, а попри нього о дїлох будзе бешедовац и Милета Ачимович Ивков.

Програму ше отрима у святочней сали Ґимназиї „Жарко Зренянин”. У музичней часци будзе участвовац музична ґрупа школярох Ґимназиї, як и хор Културного центру Вербас „Бачки шпиваче”.

На стреду буду промоциї кнїжкох „Ниєми ґоворници’” Радинка Крулановича на 17 годзин у Явней библиотеки „Данило Киш”, стаємна програмна постановка „Портрет поетох” будзе пошвецена Миодраґови Мийови Раичевичови.

Штварток дополадня традицийно резервовани за програму за наймладших, а того року на 12 годзин у биоскопу „Югославия” наступи Бане Росич зоз програму „Авантури лєтаюцей ґитари”. На вечар од 18 годзин у библиотеки будзе промоция кнїжки лауреатки 54. Фестивала поезиї младих Викториї Чосич.

На пияток од 19 годзин у Городским музею у Вербаше будзе орґанизовани поетски вечар госцох фестивалу. Того року публики у Вербаше ше представя Ґойко Дьоґо, Радомир Уляревич, Здравко Миовчич, Емсура Хамзич, Драґан Хамович и Радоман Канєвац. У музичней часци наступи состав „Стринґ Лейдис”.

На пияток на 20:30 у Ґалериї Културного центру Вербас будзе шветочно отворена 49. Палета младих, подобова манифестация котра провадзаца часц Фестивала.

Остатнього дня, на соботу, на 12 годзин у Явней библиотеки „Данило Киш” будзе „Литературне поладнє” на котрим ше будзе бешедовац о литературним опусу Обрена Ристича.

Закончуюци сеґмент 55. Фестивала поезиї младих то финални вечар на котрим участвую дзешец найлєпши поетове зоз Сербиї и реґиону котрих виберал фахови жири у составе предсидатель Перо Зубац и Снежана Николич и Ґоран Лабудович Шарло. Медзи найлєпшима ше того року нашли: Яна Андрич, Лазар Букумирович, Дуня Вулич, Амар Личина, Таня Малетич, Кристина Мркич, Тамара Пантович, Ема Чорбаджич, Єлена Шаркович, Фарук Шахат, Раде Шупич.

У святочней часци фестивала буду участвовац школяре Ґимназиї „Жарко Зренянин”, а за музичну часц будзе задлужени Краль Чачку.