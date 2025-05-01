За першомайски швета безплатни паркинґ у Вербаше

ВЕРБАС – По сообщеню Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас, 1. и 2. май нєроботни днї у Републики Сербиї, алє компетентни направели план дежурствох же би ше дїялносц одвивала без претаргнуца.

Наплацованє паркираня у Вербаше ше нє будзе окончовац штварток и пияток, а у случаю же хаснователь пошлє СМС порученє, достанє одвит же услуга безплатна.

Екипи Дїловней єдинки „Чистота” котри робя на одношеню шмеца, буду робиц по порядней програми, односно, буду ше тримац розпорядку за штварток и пияток. Так же през тоти два днї шмеце будзе порядно однєшене зоз часцох Вербасу, Бачкого Доброго Поля и Коцура.

Чисценє явних поверхносцох и отримованє депонийох будзе окончоване по порядним розпорядку.

На пияток пияц у Коцуре будзе робиц, алє шалтери у управним будинку ЯКП през першомайски швета нє буду робиц.

На Городским теметове буду запровадзени дежурства, а у Дїловней єдинки „Водовод и канализация” екипи буду у приправносци.

За шицки нєпредвидзени ситуациї доступни Дїловна єдинка „Чистота” на число телефона 021/ 706 083, „Капела” на 021/ 792 253 лєбо 064/ 847 4359 и Дїловна єдинка „Водовод и канализация” на число телефона 021/706 085.