Пияток у Вербаше означене мешац днї од нєшорох

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у центру Вербасу пияток вечар, 12. септембра, означене мешац днї од нєшорох котри ше случели у тим городзе.

З нагоди означованя того датума, Глас студентох Вербасу и Збор гражданох Вербасу, як и числени гражданє котри потримую студентох у блокади, мирно протестовали з порученьом Вербас памета.

Отримана пригодна бешеда, а по централней Площи повиписовани порученя локалней власци и согражданом котри участвовали у нападу на мирни протестни сход. Тиж, таблїчка зоз назву Площи Николи Пашича прелїпена зоз назву Площа 12. авґуста.

Тот сход прешол мирно.

Здогаднїме, 12. авґуста, вельке число гражданох котри ше позберали на мирним протестним сходу нападли тоти котри потримую Сербску напредну странку и на присутних руцани фляши, вайца, каменя и рижни други предмети, а на нїх були унапрямени и пиротехнїчни средства.

Того дня зраженя тирвали до позних годзинох, а интервеновала и полиция. Векше число людзох було покалїчене у тих зраженьох.