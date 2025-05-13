Отримани сход потримовки воспитачком

ВЕРБАС – Внєдзелю, 11. мая, у центру Вербаса на Площи Николи Пашича зишли ше гражданє котри пришли дац потримовку занятим у Предшколскей установи „Бошко Буха”, котри пред пар днями подполно застановели роботу.

На сходу бешедоване о актуалней ситуациї у оводох на териториї вербаскей општини и причинох котри наведли воспитачки, медицински шестри и звонканаставних роботнїкох тей Предшколскей установи же би заварли дзвери оводох за вецей як 1300 дзеци зоз цалей општини.

Потим присутни формовали колону котра рушела до протестного шейтаня по вербаских улїчкох, а шейтанє було провадзене зоз пищаньом пищалкох, правеньом галайку и пригоднима транспарентами.

Здогаднїме, по нєурядових информацийох, з оглядом же вецей роки заняти у тей установи нє маю порядни приманя, ґрупа од вецей як 130 занятих после нєформалней схадзки принєсла одлуку застановиц роботу у 12 оводох спомнутей Предшколскей установи у општини Вербас, медзи нїма и коцурске Оддзелєнє „Герлїчка”.

Руководству Предшколскей установи придате сообщенє зоз вимогами и, як наведзене, покля вимоги нє буду сполнєни, оводи буду заварти.

У вимогох заняти глєдаю же би им ше виплацело плаци котри пожня, драгово трошки, дньовнїци и ювилейни награди котри тиж пожня, алє вимагаю и контракти на нєодредзене за вельке число вецейрочних гонорарних роботнїкох и унапредзенє условийох роботи у оводарских ґрупох.