У Вербаше ше зишли гражданє котри потримую блокади и тоти котри процив блокадох

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у центру Вербасу за соботу бул заказани сход гражданох котри ше закладаю процив блокадох. У исти час, вочи тей ґрупи гражданох ше позберали и гражданє котри потримую студентох у блокади.

Помедзи тоти два ґрупи гражданох процивних становискох стали припаднїки полициї котри водзели рахунку же би нє пришло до векших зраженьох и нєшорох. Потим ше полициї придружели и припаднїки жандармериї зоз щитами и опрему за розбиванє демонстрацийох.

На боку тих котри потримую блокади мож було видзиц транспаренти з написами „Вербас, нєпокорени город”, „Вербас, гордосц, чесц, ту пада власц”, як и державну заставу и заставу зоз гербом Городу Вербасу.

З другого боку, тоти котри процив блокадох ношели транспаренти з написами „Вербас процив блокадох”, „За нормалну Сербию, за мир, за роботу, за напредованє”, „Бор ше процив блокадох”, „Мирни дзень, шлєбодна Сербия”. Тиж, и у тей ґрупи гражданох були числени державни застави, як и балони у фарбох застави.

Провокованя и рижни скандираня тирвали єден час з обидвох бокох, алє после дас годзину и пол гражданє зоз сходу котри процив блокадох ше розишли зоз главней городскей площи. Тоти котри потримую блокади их випровадзели зоз аплаузом, пищаньом и повторйованьом словох „Побида”.

Гоч ситуация була напарта цали час, сход ше закончел мирно, без физичних зраженьох.

Присутни котри остали на централней площи ше премесцели на главну улїчку, дзе застановели транспорт и зоз 16 минутами цихосци и запалєнима шветлами на телефонох обрацених ґу нєбу дали чесц тим котри настрадали у нєщесцу у Новим Садзе, подїю котра и порушала студентски протести.