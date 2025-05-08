Воспитачки зоз ПУ „Бошко Буха” Вербас застановели роботу

ВЕРБАС – Воспитачки, медицински шестри и звонканаставни роботнїки зоз Предшколскей установи „Бошко Буха” Вербас од вовторку, 6. мая, подполно застановели роботу, медзи нїма и заняти коцурского Оддзелєня „Герлїчка”.

По нєурядових информацийох, з оглядом же остатнї 13 роки заняти у тей установи нє маю порядни приманя, ґрупа од вецей як 130 занятих после нєформалней схадзки принєсла одлуку застановиц роботу у 12 оводох спомнутей Предшколскей установи у општини Вербас, до котрей ходза вецей як 1300 дзеци зоз териториї цалей вербаскей општини.

Руководству Предшколскей установи придате сообщенє зоз вимогами и, як наведзене, покля вимоги нє буду сполнєни, оводи буду заварти.

У вимогох заняти глєдаю же би им ше виплацело плаци котри пожня, драгово трошки, дньовнїци и ювилейни награди котри тиж пожня, алє вимагаю и контракти на нєодредзене за вецейрочних гонорарних роботнїкох и унапредзенє условийох роботи у оводарских ґрупох.

Воспитачки вецейраз пробовали проблем пожнєня плацох и нєдошлїдносцох у виплацованю ришиц на схадзкох зоз представнїками општинскей власци, з протестами, поєдинєчнима тужбами, алє потераз то нє принєсло резултати.

Леґални штрайк у оводох подрозумює минимум роботи, же би ше прияло дзеци и старало о нїх полни роботни час, без окончованя воспитно-образовней роботи, цо обезсмислує штрайк. Прето заняти у вербаских оводох ступели до нєлеґалного штрайку и заварли оводи по сполнєнє вимогох, цо нє зазначене у историї општини Вербас.

Як нєурядово дознаваме, єдна часц роботнїкох ше нє приключела штрайку, та заняти вовторок прияли дзеци у пейцох оводох – у двох обєктох у Вербаше (Шећерко, Сунцокрет), у Бачким Добрим Полю (Цврчак), Змаєву (Цицибан) и Савиним Селу (Пчелица).