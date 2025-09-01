Вчера у Вербаше отримани сход гражданох процив блокадох

ВЕРБАС – У центру Вербасу на Площи Николи Пашича вчера вечар, 31. авґуста, на 18:30 годзин отримани мирни сход на котри пришли гражданє котри ше закладаю процив блокадох.

Сход єден зоз вельочислених котри отримани ширцом Сербиї по вецей городох и општинох, як потримовка тим котри процив студентских блокадох и блокадох вообще.

Отримани сход провадзели транспаренти з написами „Гражданє процив блокадох”, „Стоїме шмело – Сербия без страху”, „Нє даме Сербию”, „Вербас процив блокадох, за нормалну Сербию, за мир” и други, як и державни застави и балони у фарбох державней застави. На числених балонох були повиписовани порученя миру, любови, злоги и подобне.

Позберани гражданє одредзени час у миру стали у центру городу, а отримани сход прешол без инцидентох.