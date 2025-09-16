Нєшка VII схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Тияна Алексич заказала за нєшка, 16. септембер, VII схадзку локалного парламенту.

За схадзку предложени 14 точки дньового шора, а медзи иншим, одборнїки буду розправяц о Предкладу одлуки о ребалансу буджета општини Вербас за 2025. рок, Предкладу Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на териториї општини Вербас за 2025. рок, як и о Предкладу одлуки о даваню услугох зогриваня за сезону зогриваня 2025/2026. року.

Початок схадзки заказани на 10 годзин, у сали за схадзки Скупштини општини Вербас.