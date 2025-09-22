Акция „Застань Сербийо” и явна трибина и того викенду у Вербаше

ВЕРБАС – И того пиятку, 19. септембра, значне число гражданох позберало ше на главней городскей площи у центру Вербасу и потримало акцию „Застань Сербийо” котру ше уж мешацами запровадзує.

Присутни зоз 16-минутову цихосцу дали чесц тим цо настрадали у нєщесцу при спаднуцу стрехи на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

Од 11:52 по 12:08 годзин ґрупа гражданох мирно и у цихосци стала на главней драги, опрез будинку Општини Вербас, а у тим периоду у тей часци городу бул и застановени транспорт.

Ютредзень, всоботу вечар, у центру Вербасу отримана явна трибина под назву „12. авґуст, рефлексиї”, на котрей бешедовали тоти котри були присутни на протестним сходу того авґустовского вечара кед вибили нєшори. Бешедоване о тей и о актуалней ситуациї, а трибину провадзели слики зоз тих нєшорох, як и транспарент „Вербас нєпокорени город” и застава зоз гербом Городу Вербасу .

Най здогаднєме, 12. авґуста тоти котри потримую Сербску напредну странку вошли до зраженя зоз ґрупу гражданох котра участвовала на мирним протестним сходу и руцали на нїх фляши, вайца, каменя и рижни предмети, а хасновали и пиротехнїчни средства. Вельке число людзох теди покалїчене, а интервеновала и полиция.