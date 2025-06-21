Вербащанє и далєй потримую акцию „Застань Сербийо”

ВЕРБАС – И того пиятку, 20. юния, значне число гражданох позберало ше на главней городскей площи у центру Вербасу и потримало акцию „Застань Сербийо” котру ше уж мешацами запровадзує.

Присутни зоз 16-минутову цихосцу дали чесц тим цо настрадали у нєщесцу кед спадла надстрешнїца на Желєзнїцкей станїци Нови Сад.

Од 11:52 по 12:08 годзин ґрупа гражданох мирно и у цихосци стала на главней драги, опрез будинку Општини Вербас, а у тим периоду у тей часци городу бул и застановени транспорт.

Велї котри ше зоз своїма превозками нашли ту у тим чаше, вишли зоз своїх превозкох и приключели ше присутним у цихосци давали чесц жертвом нєщесца.