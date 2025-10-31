Вербащанє дочекали шейтачох зоз Суботици, Зомбору и Бачкей Тополї

ВЕРБАС – Вчера вечар, 30. октобра, на Площи Николи Пашича у Вербаше орґанизовани дочек за тих котри шейтаю зоз Суботици, Зомбору и Бачкей Тополї до Нового Саду на вельки комеморативни сход з нагоди означованя рочнїци од траґедиї на Желєзнїцкей станїци.

Вельке число гражданох и людзох зоз околних местох пришли до центру Вербасу же би их привитали и указали им потримовку на їх драги. Зоз музику, пищаньом и гласним аплаузом су поздравени, а шицко провадзене и зоз облапяньом велїх присутних.

Вербащанє за госцох порихтали закуску и ошвиженє.

Нєшка рано, на 7 годзин почнє зберанє. тих котри шейтаю, у центру Вербаса, а на драгу до Нового Саду им ше приключа и велї з Вербасу. Плановане же би ше рушело на 8 годзин, потим шлїдзи пауза у Бачким Добрим Полю, а скорей поладня треба же би ше сцигло до Змаєва, дзе будзе положене квеце и дата чесц. Шлїдуюца пауза плановане же би була у Степановичеве, потим у Кисачу и у Руменки, а приход до Нового Саду ше обчекує коло 21 годзин.