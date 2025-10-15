РутенпресСпортТексти

Вербащанє надбавели Керестурцох

автор д. барна
автор д. барна 20 Опатрене

ВЕРБАС – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” внєдзелю, 12. октобра, у Вербасу одбавели штири стретнуца у рамикох Розвойней лиґи процив екипи ФК „Душан Силни” и зазначели шицки штири пораженя.

На тих стретнуцох бавели дзеци предшколского возросту, дзеци хтори ходза до першей, другей и трецей класи основней школи.

ФК „Душан Силни” 2017 – ФК „Русин” 2017 – 4:1. Ґол за екипу Русина дал Павле Виславски.

За екипу Русина 2017 бавели: Леон Боднар, Стефан Папуґа, Матей Югик, Лука Папуґа, Павле Папуґа, Лука Кренїцки, Павле Виславски, Лазар Тасич, Феликс Ковач и Филип Папуґа.

ФК „Душан Силни” 2018/19 – ФК „Русин” 2018/19 – 4:2. Ґоли за екипу Русина дали: Филип Папуґа и Александар Пекич.

За екипу Русина 2018/19 бавели: Александар Пекич, Лука Максимовски, Леон Кренїцки, Стефан Гарди, Юлиян Дудаш, Филип Папуґа, Лука Папуґа, Дамян Орос, Андрей Орос, Иван Гарди, Иван Варґа и Давор Ковачевич.

ФК „Душан Силни” 2015 – ФК „Русин” 2015 – 7:4. Ґоли за екипу Русина дали: Кршич Страхиня (2), Дориян Попович (1) и Лука Тасич (1).

За екипу Русина 2015 бавели: Давид Гарди, Виктор Шимко, Лука Тасич, Дориян Попович, Михайло Шомодї, Стефан Такач, Андрей Чижмар, Иґор Няради, Страхиня Кршич и Давид Еделински.

ФК „Душан Силни” 2014 – ФК „Русин” 2014 – 5:0.

За екипу Русина 2014 бавели: Страхиня Кршич, Алек Малацко, Марян Стоянович, Давид Еделински, Лука Зелич, Тони Надь и Алексей Виславски.

Шлїдуюце стретнуце, хторе ФК „Русин” одбави у рамикох Розвойней лиґи, будзе процив екипи ФК „Липар”.

