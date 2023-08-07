Вербащанє однєсли побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у малим фодбалу „3 на 3ˮ хтори почал пондзелок 24. юлия закончени того пиятку, а побиднїцки погар однєсла екипа „Ясикеˮ з Вербасу. За найлєпшого бавяча на турниру преглашени Керестурец Боян Бранкович, док титулу найлєпшого стрилца достал Деян Давидович зоз Кули.

На тогорочним турнире було приявене потераз рекордне число екипох, аж штернац, од хторих осем були домашнї, три екипи з Кули, и по єдна зоз Савиного Села, Вербасу и Лалитю.

За найлєпших на турниру преглашена екипа „Ясике” зоз Вербасу хтора як награду достала 150 евра и ґайбу пива, друге место припадло домашнєй екипи „Luxor Furnitureˮ спред хторей наступели – Андрей Малацко, Деян Чернок, Деян Будински, Педя Колбас и Давид Венчельовски, а хтори достали 80 евра и палєнку, док треце место завжала екипа под меном „Амбиєнт ҐС” за хтору бавели хлапци з Кули, и наградзени були зоз 50 еврами и соком. Шицким тром екипом орґанизаторе додзелєли и медалї.

Ґу тому, за найлєпшого бавяча на турниру преглашени Керестурец Боян Бранкович зоз другопласованей екипи „Luxor Furnitureˮ, док за найлєпшого стрилца преглашени Кулянєц Деян Давидович з екипи „Амбиєнт ҐСˮ, а хтори од штварцини финала дал 15 ґоли.

Змаганя ше отримовало у Старей школи чийо трибини окреме були полни на финалним змаганю кед було вецей як 250 патрачох, а орґанизаторе були Янко Хома и Иван Чапко хтори успишно реализовали и тогорочни, штварти турнир.