Вербащанє заслужено найлєпши

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русинˮ, того викенду, всоботу 25. новембра орґанизовани ище єден турнир за младших пионирох, односно за дзеци народзени 2012. року, на хтори були поволани госци зоз Фодбалского клубу „Душан Силниˮ з Вербасу, и зоз сушедного клубу „Младосцˮ зоз Крущичу. Три екипи бавели медзисобно, кажда з кажду, два раз по 20 минути, а найлєпши, зоз двома побидами, були млади фодбалере з Вербасу.

У першим стретнуцу бавела екипа „Младосцˮ процив екипи „Душан Силниˮ, у хторей Вербащанє надвладали госцох з Крущичу зоз 4:2.

Шлїдуюци наступели домашнї Русин процив Крущичу, у хторим Русин поражени зоз 3:2.

Обидва ґоли за Русин дал Андрей Виславски.

У трецим стретнуцу наступели русиновци процив Вербащаньох, у хторим домашнї страцели зоз 6:1. И процив Вербасу ґол дал Андрей Виславски, а окрем нього, за Русин наступели и Алексей Виславски, Дарко Еделински, Ален Бики, Ерик Русковски, Йован Цвєтичанин, Алекса Шомодї, Алекс Цвайґ, Мартин Пашо, Стефан Ковачевич, Теодор Гарвильчак. Тренер им Зденко Шомодї.

Турнир спред Месней заєднїци отворел Сани Колошняї, фодбалером судзел бувши Русинов бавяч, тераз бавяч Радничкого зоз Зомбору Александар Драґутинович, а на концу, управнїк Спортскей гали, Драґан Ковачевич, завар турнир зоз кратку бешеду и преглашованьом побиднїкох.

На концу, шицким учашнїком подзелєни медалї, хтори уручели два тиж млади фодбалерки хтори тренираю зоз спомнуту ґенерацию Николая Рац и Адрияна Штранґар, а шлїдуюци турнир заплановани и за наиходзаци викенд, тераз за кус младши дзеци.