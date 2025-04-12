Вербаска Ґимназия у блокади, протести тирваю

ВЕРБАС – У Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше вчера, 11. априла, отримани Гуманитарни турнир у кошарки. Одволали ше велї ґимназиялци и тоти котри даваю потримовку школяром и студентом у блокади.

Здогаднїме, школяре вербаскей Ґимназиї початком тижня подполно блокирали тоту образовну установу. На Пленуми вигласана блокада, а под час блокади часц школярох и професорох пребувала у просторийох школи. За тот час, 8. априла, школяре означели и Дзень школи, а того року ше наполнєло 216 роки єй иснованя. Зоз кратку пригодну бешеду школяре у блокади у школским дворе, вєдно зоз численима гражданами, означели тот дзень.

Вчера Вербас нащивела и роботна формация „Студент у каждим валалє”, та у центру городу опрез Городского музею бул поставени штанд на котрим ше находзели студенти. Вони були ту же би шицким заинтересованим гражданом одвитовали на їх питаня а, як гварели, були доступни и за рижни предклади, критики и дискусиї. На штандох були поставени и хамер папери на котрих гражданє могли написац шицки порученя котри маю за студентох.

Тиж, як и каждого тижня, так и того пиятку на 11:52 годзин числени гражданє ше зишли у центру Вербасу же би зоз 16-минутову цихосцу указали чесц тим цо настрадали у нєщесцу у Новим Садзе. У тим периоду бул застановени и транспорт, а сход прешол мирно.