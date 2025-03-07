Вербаска младеж пошла пешо до Бечею на протест

ВЕРБАС – Вчера рано младеж зоз Вербасу рушела пешо до Бечею дзе за нєшка заказани вельки протест „Срим, Банат и Бачка три шерца юнацки”.

На драги до Бечею млади з Вербасу ше стретню з младима зоз Зомбору и Србобрану, и предлужа вєдно на заказани протест.

Школяре стреднїх школох з Вербасу ше вчера рано позберали на Площи Николи Пашича и вєдно зоз другима жителями котри потримую студентох у блокади рушели до орґанизованого шейтаня. У Србобрану ше стретли зоз младима зоз Србобрану и Зомбору, одкаль предлужели до Бечею, дзе сцигли у вечарших годзинох.

Там за нїх обезпечени ноцнїк, а нєшка ше приключую Бечейцом у заказаним вельким стредньошколским протесту чий початок заказани на 11:30 годзин. Протест будзе провадзени зоз блокадами крижних драгох у Бечею, протестним шейтаньом, як и зоз 15-минутову цихосцу як чесц настрадалим у нєщесцу у Новим Садзе.