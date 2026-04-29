Вербаске обегованє будзе 3. мая

автор В. Вуячич
ВЕРБАС – Атлетски клуб Вербас орґанизує 6. Вербаске обегованє, хторе будзе отримане на нєдзелю, 3. мая на Площи Николи Пашича.

Манифестация облапя главни обегованя на 5 и 10 километри и штафетне обегованє 2х2,5 километри.

Орґанизовани буду и дзецински обегованя за особи зоз почежкосцами у розвою, предшколски дзеци и за школярох основних школох.

Котизация за участвованє у главних обегованьох на дзень отримованя будзе 3.000 динари, а за учашнїкох у дзецинских обегованьох котизация 600 динари.

Дзецински обегованя почню на 16 годзин, а главни обегованя стартую на 17 годзин. Дражка по хторей ше учашнїки буду бежац идзе през центер места, а учашнїки у обегованю на пейц километри бежа два круги, а на 10 километри штири круги.

Орґанизаторе порихтали учашнїком стартни пакети, а найуспишнєйши змагателє буду наградзени зоз пехарами.

Вецей информациї мож опатриц на Фейсбук боку Вербаского атлетского клуба.

