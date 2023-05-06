III Вербаске обегованє преложене за 13. май

ВЕРБАС – III Вербаске обегованє, котре мало буц отримане на нєдзелю, 7. мая, преложене за шлїдуюцу соботу, 13. мая, сообщели орґанизаторе Општина Вербас и Вербаски атлетски клуб.

Прекладанє обегованьох принєсло и нови термин за прияву, котри тераз утвердзени на пондзелок, 8. мая, до 12 годзин, а уплациц мож того дня до 18 годзин.

Утвердзени и нови розпорядок обегованьох – на 16 годзин будзе обегованє за дзеци, на 16:30 обегованє на єден километер, а на 17 годзин обегованє на пейц и дзешец километери.

Стартни пакети учашнїки можу превжац од 14 до 16 годзин.