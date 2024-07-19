Вербаски „Комуналєц” апелує же би ше воду трошело рационално

ВЕРБАС – Пре роботи „Електродистрибуциї”, „Водозахват” у Вербаше предходних дньох остал без струї, цо приведло до претаргнуца у обезпечованю води гражданох. У тим периоду екипи „Електродистрибуциї” окончовали роботи на отримованю електродистрибутивней мрежи и унапредзеню електроенерґестскей системи.

Пре високи температури воздуху, у Вербаше и населєних местох вербаскей општини значно звекшане трошенє води, зоз чим приходзи до паду прициску у окраїскох городу и на висших поверхох квартельних будинкох. Попри звекшаного трошеня води през дзень, у диспечерским центру Дїловней єдинки „Водовод и канализация” зазначене и звекшане трошенє води у ноцних годзинох.

По сообщеню зоз Явного комуналного подприємства „Комуналєц”, апелує ше на гражданох же би воду хасновали за потреби гиґиєни, санитарни потреби, односно, за пице и пририхтованє єдзеня.

Шицко друге, як цо залїванє травових поверхносцох, полнєнє индивидуалних базенох, полїванє бетону, дражкох, терасох, умиванє автох нарушує систему и зменшує прицисок у окраїскох городу.

Спрам того, з вербаского „Комуналцу” апеловане на шицких жительох општини же би воду у чечуцим периоду хасновали рационално.