Вербаски виронучни дзеци нащивели Водицу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дньох викедну, всоботу 23. септембра, виронаучни дзеци хтори ходза на виронауку и даєдни годзини маю при Церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше нащивели Водицу у Руским Керестуре.

По словох пароха старовербаского о. Алексия Гудака, у догварки зоз вироучительку Ксению Бесерминї и Маю Будински з Вербасу, оможлївели дзецом блїжей упознац Водицу, як и Емаус и орґанизовали им вилєт, та вєдно пошли до Водици дзе им отримана и годзина виронауки.

Єденацецеро виронаучни дзеци того дня видзели дзе ше находзи Водицова церквочка, а як додал о. Гудак, тиж видзели и дзе студзенка дзе ше указала Мария и потолковане им як ше там Богородица, през историю, указовала. Дзеци видзели будованє Емауса, а чули и вецей слова о тим.

Тиж, упознали и бачика Олеара котри чува Водицу, котри их крашнє того дня привитал. Як гварел о. Гудак, после годзини виронауки, дзеци мали и закуску, а видвоєни бул и час за розвагу, та ше и бавели, и на концу цали вилєт засладзели зоз сладолядом.

Як визначел парох старовербаски о. Алексий Гудак, була то красна подїя у хторей виронаучни дзеци видзели и научели дацо нове, а шицки вєдно препровадзели приємни дзень з Богородицу у Водици.