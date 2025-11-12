Весела атмосфера и розкошни томболи на Културовим балу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Дома култури, того викенду, всоботу 8. новембра, у Ресторану „Три круниˮ, отримани пияти традицийни Културов бал хтори з тей нагоди позберал 110 учашнїкох, терашнїх и бувших членох аматерох, приятельох алє и любительох народней творчосци.

Бал отворени зоз привитом госцох и уручованьом награди за перши танєц, хтори того року достали Таня Арва-Планчак и Владимир Планчак.

Того року орґанизаторе пририхтали и єдну новину, а то було вицагованє томболи хторих було коло 80, а обезпечели их числени, домашнї привреднїки и поєдинци. Главна награда була два ноцованя на Златибору за два особи, друга награда була комода, а треца писаци стол.

Кед ше уж дакус учашнїки опущели, коло пол ноци, отримане интересантне бависко у хторим ше хлапци мали цо точнєйше и цо швидше облєчиц до руских широких сукньох. Найсхопнєйши того вечара бул Деян Надь. У цеку вечара, свойому длугорочному колеґови, Желькови Пашови, учашнїки повинчовали и пригодно означели його родзени дзень.

Бал ше предлужел у веселей атмосфери з вибором найвекших гитох преважно руских народних шпиванкох, за хтори бул задлужени бенд „Cassious” („Касиус”).

Ище єден успишни Културов бал орґанизовали – Андрея Штефанко, Сашо Палєнкаш, Марина Надь, Виктор Надь, Давид Надь, Андрей Гарди и Стефан Варґа.