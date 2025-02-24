Весели бул треци Бал рекреативкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У ресторану Бостон, всоботу 22. фебруара отримани треци Бал рекреативкох, на котрим ше повешелєли 100 жени рижних ґенерацийох, а попри домашнїх були и госцински з Кули, Нового Саду, Оджаку.

Гоч то наймладши бал у валалє и специфични є по тим же учашнїци були лєм жени, векшином тоти цо активно тренираю уж штварту сезону на рекреациї котру водзи Лїляна Еделински, а були поволани и други котри ше им сцели придружиц на балу.

За бал обезпечени вецей як 200 томболи даровательох нє лєм з Керестура алє и з Кули, Вербасу та и з Австриї, а три найвреднєйши були рочна предплата на рекреацию, телевизор и печене праше.

На балу була приємна и весела атмосфера до позних годзинох, попри смачней вечери, були обезпечени и торти и колачи, а вельо ше танцовало зоз музику младих гудацох позбераних до Casius bendu.