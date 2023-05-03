Весели фарби, весели людзе

КУЛА – Тогорочни Ярнї фестивал квеца у Кули отримани 28. и 29. априла у улїчки Йосипа Крамера и од 8 до 19 годзин.

Вецей як сто викладателє зоз Сербиї виложели рижни файти квеца, еґзотични стебла, украсни стебла, як и други продукти за котри заинтересовани любителє квеца и гортикултури. Заш лєм, викладателє обачели же кус зменшане интересованє, алє нє нательо же би ше им нє виплацело присц. Нащивительох мали нагоди видзиц алє и купиц шицко цо им нєобходне же би прикрашели свойо обисца.

Другого дня було кус менєй и викладательох и нащивительох. Заш лєм при рижнофарбових штрандох ше могло стретнуц тих котри першого дня уж накупели тото цо их интересовало, а другого дня ище докупйовали цо им хибело.