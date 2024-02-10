Весели Каритасово пратки у Коцуре (фото)

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре вчера, 8. фебруара, отримане уж традицийне друженє наволане Каритасово пратки.

По словох координатора коцурского Каритасу Янка Салонтая, Каритасово пратки так наволани пре одношеня медзи людзми яки дакеди пановали. Нєшка способ живота дакус иншаки и людзе нє маю часу єдни за других, а на Каритасових праткох ше вєдно намагаю визначиц тоти щири нєпоштредни друженя и здогаднуц на прешли часи.

Каритасово волонтерки и того року були вредни и за тот дзень праткованя пририхтали богати столи зоз сланима и сладкима лакотками. У їх числених кухарских специялитетох уживали шицки присутни, а Салонтаї вихасновал нагоду их окреме похвалїц.

Попри активистох и волонтерох коцурского Каритасу, тому друженю присуствовали и старши парохиянє коцурскей парохиї, парох керестурски о. Владислав Варґа, капелан керестурски о. Яросалав Варґа, члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, як и госци зоз парохийного Каритасу св. Миколая зоз Руского Керестура.

Каритасово пратки зоз музику и шпиванку прикрашели тамбураше и Михайло Будински, а шицки госци и домашнї ше розвешелєли и затанцовали, и препровадзели красни и приємни хвильки у тим пополадньовим друженю.