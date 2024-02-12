Весели Огньогасни бал у Коцуре

КОЦУР – У Пелетовей сали у Коцуре всоботу, 10. фебруара отримани традицийни Огньогасни бал у орґанизациї Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) Коцур.

На тогорочним Огньогасним балу було вельке число госцох зоз Коцура, алє и зоз других околних местох. Тиж, и члени числених валалских здруженьох и Културно-уметнїцких дружтвох пришли ше розвешелїц того вечара и потримац локалне Добродзечне огньогасне дружтво.

На початку вечара, спред ДОД його командир Саша Тодич привитал госцох. З тей нагоди, оркестер одграл и перши почесни танєц котри одтанцовали длугорочни члени коцурского ДОД Александар Караґача и Виктория Орос.

Орґанизаторе за тот вечар, окрем смачней вечери, пририхтали и богату томболу, а вредни и интересантни дарунки даровали и числени спонзоре. Перши три награди – сучасни телевизор, печене праше и фурик достали найщешлївши, та перши два найвреднєйши томболи пошли до Вербасу, а трецу достали госци зоз Коцура. Числени госци того вечара пошли дому з рижнима вреднима дарунками.

За добре розположенє шицких присутних и того року були задлужени „Коцурски бетяре”, а зоз шпиванку и танцом, весела атмосфера тирвала до позних годзинох.