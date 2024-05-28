Весели „Жатвов ярнї бал” (фото)

КОЦУР – И того року Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура орґанизовало „Жатвов ярнї бал” котри отримани всоботу, 25. мая, у Пелетовей сали у Коцуре.

Орґанизаторе тогорочного балу на початку вечара привитали числених госцох и зоз пар словами виражели подзековносц же зоз своїм присуством потримую роботу, активносци и закладаня коцурского Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”.

На „Жатвовим ярнїм балу” було вецей як 150 госцох, а окрем числених госцох зоз Коцура и представнїкох коцурских здруженьох, були и госци зоз Вербасу, Нового Саду, Дюрдьова, Руского Керестура и других местох.

За тот вечар орґанизаторе пририхтали и смачну вечеру и богату томболу. Найвреднєйши награди медзи численима обезпечели праве орґанизаторе, та так треца по вредносци награда – апарат за кафу остала у Коцуре, друга награда – микроталасна пошла до Нового Саду, а потим добитнїца вицагла число за главну награду на томболи – ерфрайер, котру достали домашнї.

За добру забаву и музику були задлужени „Коцурски бетяре”, а добре розположенє и веселе танцованє тирвало до позних годзинох.