Весело и на Майсторским балу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей соботи у ресторану „Бостонˮ у Руским Керестур отримани ище єден бал, тераз Майсторски, на хторим були присутни коло 160 любителє балованя, були подзелєни богати томболи, а за добру орґанизацию задлужене було Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох.

На тогорочним балу, окрем Керестурцох були и госци з Лалитю, Червинки, Кули, Вербасу и з других местох, а богати томболи вкупней вредносци коло 300.000 динари, обезпечели приватни поднїмателє.

Два главни награди приблїжно єднакей вредносци, електричну бициґлу и мебель, даровали Иґор Бодянєц власнїк предавальнї „Тренд Биˮ и Иґор Рац власнїк тапетариї „Комфорт”, а ту и други вредни награди як трошед, телевизор, два ноцованя у Сербиї, традицийна коцурска сушена шунка и друге.

За розлику од прешлих рокох, гваря орґанизаторе, того року щесца мали Керестурци, та векшина вредних наградох остали у валалє.

За веселу атмосферу и добри вибор музики остарали ше „Коцурски бетяреˮ.