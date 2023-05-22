Весело на балу Активу женох у Коцуре

КОЦУР – Актив женох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” всоботу, 20. мая, у Пелетовей сали у Коцуре отримал успишни и весели бал, на хторим було вецей як 200 госцох.

Предсидателька Активу женох Коцана Колєсар привитала числених госцох и подзековала им же их зоз своїм присуством потримую, алє тиж же потримую и їх традицийне балованє.

По словох Колєсаровей, того року Актив женох означел 77 роки иснованя, а на тим традицийним балу, дзе ше стретаю жени зоз рижних крайох Войводини, тиж ше преславело и числени роки друженя зоз женами з тих здруженьох. З тей нагоди, предсидателька Активу подзековала и шицким котри помогли и участвовали у орґанизациї того традицийного друженя, а окреме на добрим сотруднїцтву зоз Месну заєднїцу Коцур, Туристичну орґанизацию општини Вербас, як и НВУ „Руске слово”.

На балу, окрем домашнїх, були госци зоз Воґню, Шашинцох, Раковцу, Кули, Зомбору, Панониї, Деспотова, Бачу, Товаришева, Башаиду, Кумана, Србобрану, Надалю, Савиного Села, Нового Саду, Бачкей Паланки, Пиньвиц, як и госци з пейцох здруженьох и пар ґрупи представнїкох з Вербасу.

Вельочислени спонзоре помогли же би була орґанизована и богата томбола, та велї госци пошли дому зоз вреднима и краснима дарунками. Орґанизаторе за тоту нагоду пририхтали богату вечеру и познату коцурску сарму, а писня и танєц, провадзени з добрим розположеньом шицких присутних, нєпреривно тирвали до позних годзинох.