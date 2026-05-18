Весело на балу Активу женох

КОЦУР – Актив женох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” всоботу, 16. мая у Пелетовей сали у Коцуре отримал традицийне майске друженє, весели бал на хторим було вецей як 270 госцох.

Предсидателька Активу женох Коцана Колєсар привитала числених госцох зоз 29 здруженьох и подзековала им же их зоз своїм присуством потримую и нащивюю їх традицийни балованя.

Того року Актив женох означує 80 роки иснованя, а на тим традицийним балу, дзе ше стретаю жени зоз рижних крайох Войводини, Сриму, Банату и Бачкей, тиж ше преславело и числени роки друженя зоз женами з тих здруженьох. З тей нагоди, предсидателька Активу Коцана Колєсар подзековала и шицким котри помогли и участвовали у орґанизациї того традицийного друженя, а окреме на добрим сотруднїцтву зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас.

На балу, окрем домашнїх, були госци зоз Воґню, Шашинцох, Раковцу, Кули, Зомбору, Панониї, Деспотова, Бачу, Товаришева, Башаиду, Кумана, Србобрану, Надалю, Савиного Села, Нового Саду, Бачкей Паланки, Пиньвиц, Руми, Вербасу и други.

Числени спонзоре помогли же би була орґанизована и богата томбола, та велї госци пошли дому зоз вреднима и краснима дарунками. Актив женох обезпечел першу награду котра була велька гомбалка за двор.

Орґанизаторе за тоту нагоду пририхтали богату вечеру и познату коцурску сарму, а писня и танєц, провадзени з добрим розположеньом шицких присутних и музику АС бенду, тирвали до позних годзинох.