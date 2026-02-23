Весело на балу коцурских огньогасцох

КОЦУР – Добродзечне огньогасне дружтво Коцур всоботу, 21. фебруара орґанизовало традицийни Огньогасни бал котри бул отримани у Пелетовей сали.

На тогорочним балу було коло 210 госцох, а окрем домашнїх зоз Коцура, було и госцох зоз Руского Керестура, Дюрдьова, Кули, Вербасу и других околних местох. Тиж, и члени числених валалских здруженьох и културно-уметнїцких дружтвох пришли ше розвешелїц того вечара зоз огньогасцами.

Орґанизаторе за тот вечар порихтали смачну вечеру, алє и богату томболу, а вредни и интересантни дарунки даровали и числени спонзоре з валалу. Цена томболи була символична, а шицок назберани пенєж ше вихаснує за помоц у функционованю коцурского Добродзечного огньогасного дружтва.

Перши три награди були сучасни телевизор, бициґла и фурик, а достали их найщешлївши. Главна награда, телевизор, остала у Коцуре, алє окрем нїх и велї други госци пошли дому з рижнима дарунками.

За добре розположенє присутних и того року були задлужени „Коцурски бетяре”, а балованє у веселей атмосфери, провадзене зоз шпиванку и танцом, тирвало до позних годзинох.