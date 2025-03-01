Весели Каритасово пратки

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре штварток пополадню, 27. фебруара отримане уж традицийне друженє наволане Каритасово пратки.

Координатор коцурского Каритасу Янко Салонтаї привитал шицких госцох на Каритасових праткох зоз пригоднима словами, а з тей нагоди визначел значносц таких щирих нєпоштредних друженьох и здогаднул на прешли часи. Пар слова присутним гварел и парох рускокерестурски о. Владислав Варґа, хаснуюци нагоду спомнуц и наставанє Каритасу у Коцуре.

Каритасово волонтере и того року були вредни и за тот дзень праткованя пририхтали богати столи зоз сланима и сладкима лакотками. У їх числених кухарских специялитетох уживали шицки присутни, а Салонтаї вихасновал нагоду их окреме похвалїц. Шицких госцох окреме обрадовали наймладши зоз „Нашей малей роботнї” котри вєдно зоз Милку Фейсову, котра их водзи у тих активносцох, порихтали богату томболу. З дарунками котри дзеци сами понаправяли на отриманих роботньох обрадовали каждого присутного госца.

Попри активистох и волонтерох коцурского Каритасу, тому друженю присуствовали и старши парохиянє коцурскей парохиї, парох рускокерестурски о. Владислав Варґа, капелан рускокерестурски о. Ярослав Варґа, члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, як и госци зоз парохийного Каритасу св. о. Миколая зоз Руского Керестура.

Каритасово пратки зоз музику и шпиванку прикрашели Михайло Будински и Коцурски бетяре, а шицки госци и домашнї ше розвешелєли и затанцовали, и тото пополаднє препровадзели у красних и приємних хвилькох.