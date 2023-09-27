Ветеранє коцурскей Искри найлєпши

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Спортского здруженя Спортски бависка „Яша Баков”, внєдзелю, 24. септембра у Спортскей гали отримани турнир у малим фодбалу за ветеранох, а титулу найлєпших, однєсла коцурска „Искра”.

На турниру участвовали три екипи, та окрем побиднїцкей Искри, участвовали и „Русинˮ зоз Руского Керестура и „РКЦˮ з Нового Саду.

Стретнуце отворели домашнї и новосаднянє, а потим ше у вкупно шейсцох колох бавело по системи кажде з каждим, два раз по 10 минути, на мали ґоли.

Од штирох одбавених колох Коцурци у шицких штирох зазначели побиду, домашнї Русин мал два побиди над Новосадянами и два пораженя од Искри, док новосадска екипа РКЦ нє мала анї єдну побиду.

На концу фодбалере копали пенали, кажде по дзешец раз, од ґолу по ґол, а найвецей, аж пейц трафяня мал Златко Колєсар зоз побиднїцкей екипи.

За побиднїцку екипу, окрем Колєсара, бавели и Даниєл Горняк, Драґан Горняк, Стеван Луткич, у составе екипи з Керестура були – Дориан Чизмар, Деян Надь, Иван Чапко и Тобияс Шанта, а новосадски РКЦ творели – Саша Загорянски, Михайло Чордаш, Борис Загорянски и Борис Самарджия.

После стретнуца учашнїки друженє з полудзенком предлужели у просторийох Месней заєднїци.