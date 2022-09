Ветеранє РКЦ на Першей смотри ветеранох у Модричи

МОДРИЧА – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду, всоботу, 24. септембра, участвовала на Першей смотри ветеранох фолклору „Под Требавом кад се коло вије заиграће срце од милине” у Модричи у Републики Сербскей, БиГ.

Ветеранє РКЦ наступели зоз танцом „Руски танци панонского ареалу”, а танєц бул од перших тактох попровадзени зоз аплаузом и обачлївим одушевийом публики.

Домашнї, члени Фолклорней секциї КУД Модрича, госцох сердечно привитали у Основней школи „Святи Сава” у Модричи. Манифестация почала зоз дефилеом фолклорашох, учашнїкох по городских улїцох, хтори закончени на площи опрез Сербского културного центра (СКЦ) зоз заєднїцким танцованьом кола.

Програма предлужена зоз концертом у Кино сали СКЦ, дзе на бини участвовали дзешец Културно-уметнїцки дружтва. Окрем РКЦ Нови Сад и домашнїх КУД Модрича наступели и ГКУД „ Alat-Swisslion” Требинє, Здруженє за пестованє народней традициї „Златибор” зоз Чаєтини, КУД „Др Младен Стоянович” зоз Младенова, ЗК „Корени” зоз Бачкей Паланки, СПКУД „Просвєта” зоз Берчкей, ЗЖ „Ивонин златни вез” зоз Шамцу, КУД „Зоран Томушилович” Дуґо Полє – Ботаїца и КУД „Завичай” зоз Модричи.

Циль Смотри бул промовованє народного облєчива и танцох, пестованє традициї и преношенє тих вредносцох на младших, алє и промовованє Модричи, городу хтори ше ґеоґрафски находзи у Босанскей Посавини, на рики Босни и под брегами Вучияк и Требава.

Орґанизоване було и фотоґрафованє учашнїкох, а ветеранє ше упознавали и дружели у СКЦ док сцерпезлїво чекали свой наступ на бини.

После официйней часци друженє предлужене у свадзебним салону „Круна” дзе уручени подзекованя и розменєни пригодни дарунки.

Орґанизатор манифестациї Културно-уметнїцке дружтво Модрича, а зоз покровительством Општини Модрича.

