Ветеранє зоз РКЦ на Фестивалу „Танцуй, танцуй…” у Ґложану

ҐЛОЖАН – На 51. Фолклорним фестивалу „Танцуй, танцуй…”, хтори отримани всоботу, 17. юния у Ґложану, участвовали и ветеранє зоз Руского културного центра (РКЦ) Нови Сад.

После концерту шпивацких ґрупох и народних оркестрох у Дому културе, ушлїдзел шветочни дефиле учашнїкох од центру Ґложанох до амфитеатру дзе отримане шветочне отверанє и два концерти танєчних составох. Скорей як жири оценєл учашнїкох, и як цо додзелєни фестивалски награди наступели госци зоз Словацкей и Кралєва.

Ветеранє зоз РКЦ ше дзечнє одволали на поволанку орґанизатора и участвовали на наймасовнєйшей културней манифестациї Словацох у АП Войводини на Фестивалу „Танцуй, танцуй…”. Наступели на пополадньовим концерту и одтанцовали хореоґрафию „Танци з Войводини”, руководителька Марияна Мункачи Сивч, на гармоники их провадзел Давор Сабо.

Фестивал ма циль допринєсц очуваню и унапредзованю словацкого фолклору (танци, шпиванки, музика и обичаї), а на нїм участвую фолклорни ансамбли зоз шицких стредкох дзе жиє словацка национална заєднїца у Войводини. Участвую и госцуюци ансамбли з вонка нашей жеми, а тиж и реномовани ансамбли хтори презентую фолклор векшинского народу як и других националних заєднїцох з тих просторох.