Ветеранє зоз РКЦ госцовали у Житишту

ЖИТИШТЕ – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду участвовала на 28. Стретнуцох ветеранох фолклору Сербиї Споменар у Житишту.

На манифестациї, хтора ма ревиялни характер, ветеранє зоз РКЦ всоботу, 21. марца наступели зоз танцом Сиртаки, хореоґрафа Миломира Шайтоша, а руководителька ґрупи Марияна Мункачи Сивч.

Традицийне 28. Стретнуце ветеранох фолклору Споменар у Дому култури у Житишту, хторе промовує народну шпиванку, танєц и традицию, а наступи културно-уметнїцких дружтвох оживюю богате културне нашлїдство нашого краю, того року почало всоботу, 14. марца и тирва по 28. марец, а концерти ше отримує каждей соботи.

Другого вечара, хтори отворело КУД Милан Мича Сучевич зоз Житишта, окрем ветеранох Руского културного центра з Нового Саду ище участвовали КУД Дїдо Бечей, КУД Чиґра Опово, КУД Чиґра Панчево, КУД Тараш Тарашй, КУД Завичай Лазарево, КУД Коло Меленци, КУД Светозар Шемич Ярковац.

После концерту представнїком културно-уметнїцких дружтвох додзелєни подзекованя и вечар предлужени у приємним и веселим друженю.

Покровитель 28. Стретнуцох ветеранох фолклору Сербиї Општина Житиште, а орґанизатор манифестациї Туристична орґанизация општини Житиште.