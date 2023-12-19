Виберанки отримани и у Коцуре

КОЦУР – И у Коцуре внєдзелю, 17. децембра, отримани позарядово парламентарни виберанки на котрих гражданє виберали 250 посланїкох за нове зволанє Народней Скупштини Републики Сербиї. Окрем парламентарних, гражданє гласали и на покраїнских виберанкох за Скупштину АП Войводини.

До виберацкого списку у Коцуре за парламентарни виберанки уписани вкупно 3.438 гласаче, а за покраїнски 3.435 гласаче. На виберанкох гласали на штирох виберацких местох. Виберацке место 27 було у правим голу Основней школи „Братство єдинство”, 28 у малей сали Месней заєднїци, виберацке место 29 у лївим голу Основней школи и 30 у велькей сали Месней заєднїци.

По нєурядових резултатох, на парламентарних виберанкох гласали 2.090 гражданє, цо 60,8 одсто од вкупного числа уписаних гласачох. Число нєважацих лїсткох було 80, односно 3,83 одсто. Лїстина число 1 Александар Вучич – Сербия нє шме стануц достала найвецей, 1.174 гласи, односно 56,17 одсто. На другим месце лїстина число 7 Сербия процив насилства – Мирослав Мики Алексич – Мариника Тепич котра достала 470 гласи, односно 22,49 одсто. На трецим месце лїстина число 2 Ивица Дачич – Премиєр Сербиї зоз 90 гласами, односно 4,3 одсто, а на штвартим лїстина число 14 Ми – глас з народу, проф. др Бранимир Несторович зоз 73 гласами, односно 3,49 одсто.

На покраїнских виберанкох гласали 2.068 гражданє, цо 60,2 одсто од вкупного числа уписаних. Число нєважацих лїсткох було 78, односно 3,77 одсто. Лїстина число 1 Александар Вучич – Сербия нє шме стануц достала найвецей 1.136 гласи, односно 54,93 одсто. На другим месце лїстина число 7 Сербия процив насилства – Мариника Тепич – Михаило Бркич котра достала 425 гласи, односно 20,55 одсто. На трецим месце лїстина число 13 Войводянє зоз 113 гласами, односно 5,46 одсто, а на штвартим лїстина число 2 Ивица Дачич – Премиєр Сербиї зоз 80 гласами, односно 3,87 одсто.

По нєурядових информацийох, гласанє на шицких штирох виберацких местох прешло без проблемох.