Виберанки отримани у општини Вербас

ВЕРБАС – И на териториї цалей вербаскей општини 2. юния отримани локални виберанки за одборнїкох Скупштини општини Вербас.

У општини Вербас до виберацкого списку уписани 33.723 гласаче, котри на тогорочних виберанкох гласали на 36 виберацких местох, од котрих ше 19 находза у городу Вербас. На 7 годзин отворени шицки виберацки места у општини.

По нєурядових резултатох, од вкупного числа уписаних гласачох, на локалних виберанкох гласал 18.471 гласач, цо 54,77 одсто.

Лїстина число „Александар Вучич – Вербас наютре” достала найвецей, 11.443 гласи, односно 61,95 одсто, цо принєсло 23 одборнїцки мандати у новим зволаню Скупштини општини Вербас. На другим месце лїстина Ґрупа гражданох „Ошлєбодзме Вербас нєшка” котра достала 4.949 гласи, односно 26,79 одсто, односно 10 мандати. На трецим месце лїстина „Вербас против насилства” зоз 1.050 гласами, односно 5,68 одсто, цо два мандати, а на штвартим лїстина „Руска странка – Серби и Руси браца занавше!” зоз 390 гласами, 2,11 одсто, достаточно за єден мандат.