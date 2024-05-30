Виберанки у општини Вербас

ОПШТИНА ВЕРБАС – И на териториї вербаскей општини 2. юния буду отримани локални виберанки за одборнїкох Скупштини општини Вербас.

У општини Вербас до виберацкого списку уписани 33.723 гласаче, котри на тогорочних виберанкох годни гласац на 36 виберацких местох, од котрих ше 19 находза у городу Вербас.

На виберанкох у Коцуре ше будзе гласац на штирох виберацких местох. Два виберацки места ше находза у Основней школи „Братство єдинство”, а два виберацки места у Месней заєднїци Коцур.

За локални виберанки, за 36 места општинских одборнїкох у Скупштини општини Вербас, преглашени вкупно штири виберанково лїстини: 1. „Александра Вучич – Вербас наютре”, 2. „Вербас против насилства”, 3. „Руска странка – Серби и Руси браца занавше!”, 4. Ґрупа гражданох „Ошлєбодзме Вербас нєшка”.

Гласацки лїсток за вибор одборнїкох Скупштини општини Вербас будзе у формату А3 билей фарби.