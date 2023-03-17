Виберанки за нови Церковни одбор

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая од пондзелку, 13. марца розписани виберанки за нових членох Церковного одбору (ЦО), котри буду тирвац два тижнї, по 26. марец. Виберанки буду отирмани на Томову нєдзелю, 16. априла.

През тоти два тижнї нових кандидатох можу предкладац активни члени парохиї котри наполнєли 25. роки, з тим же им кандидат потвердзел свою номинацию.

Кандидат за ЦО може буц кажди член парохиї котри наполнєл 30 роки, прикладни є член Церковного общества, статочни, вредни и порихтани помогнуц, вирни котри сполнює шицки християнски обовязки.

Як визначел керестурски парох о. Владислав Варґа, виберанки ше розписує пре причину же Церковному одбору у одходзе уж вишол мандат, же на своєй схадзки котру отримали 12. марца сами члени ришели же би подмладзиц ЦО, а треца причина же Одбор чекаю вельки обовязки коло вибудови Духовного центра „Емаус”.