РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 12. фебруара отримана виберанкова Скупштина Месней орґанизациї пензионерох у Руским Керестуре.

За дньови шор на виберанковей скупштини предложени звит о роботи за 2022. рок, финансийни звит, потим вибор предсидателя, секретара, касира и Управного одбору.

По звитох о роботи и финансийох у 2022. року, месна орґанизация пензионерох у Руским Керестуре и попри евидентних проблемох робела добре и позитивно, з оглядом же яка ситуация тирвала и тирва ище вше.

У Здруженю звекшане число реґистрованих пензионерох и нєпреривне звекшованє хасновательох животного осиґураня. Здруженє ту лєм поштреднїк, алє роби на хасен шицких заинтересованих.

Од значних роботох у Доме, прешлого року заменєна комплетна инсталация ошвиценя и место неонских и стандардних грушочкох, инсталоване ЛЕД ошвиценє. Попри того у Пензионерским доме прешлого року положени вельки стол зоз лавками до заградки опрез, а закончена и тераса над главним уходом.

Порадзене же у тим року предносц треба дац подмирйованю зоз огриву и основнима животнима потребами, уж за цо будзе найвекше интересованє и потреби. На далєй же би ше орґанизовало преподаваня, найвецей з обласци здравства.

Скупштина вигласала нового – старого предсидателя Любомира Дудаша Инґея. Любомир Дудаш функцию предсидателя окончує од прешлого року, а понеже нє було предложених нових кандидатох, вибор єдногласно потвердзели присутни члени на Скупштини.

За секретара вибрани Яким Орос, док за касирку вибрана Веселина Штранґар.

За управни одбор були предложени седмеро члени – Владимир Дудаш, Дюра Надь, Янко Хома, Иринка Бики, Владимир Джуджар, Яким Орос и Веселинка Штранґар котри вигласани у цалосци.

На Скупштини присуствовали предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр.

По законченей скупштини месней орґанизациї пензионерох, предлужене друженє а була наварена и смачна пасуля у котлє хтору приготовел кухар Михайло Орос Лаци.