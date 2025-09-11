Будзе вибор за Мис Рускинї, Русинки, Лемкинї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє за титули Мис общого упечатку, Мис елеґанциї и Мис фотоґеничносци у трох катеґорийох – по 18. рок, по 23. рок и по 30. рок планує ше орґанизовац 5. октобра у Руским Керестуре.

Кандидатки ше можу приявиц Илони Зарубици на телефонске число 064 90 55 288 по 10. септембер 2025. року. Кандидатки до Руского Керестура маю присц 4. октобра на ґенералну пробу.

Мис тинейджерки РРЛ будзе у святочним облєчиве, а Мис по 23 и Мис по 30 роки у святочним облєчиве и у двочасцовим купацим костиму.

У програми буду участвовац шампионки швета у бодибилдинґу у сениорскей и юниорскей катеґориї, а у музичней часци Луна, Єлена, Дуня флеш, Дьордє Давид и Мирослав Малацко.

Дополнююци информациї мож достац од предсидателя Рускей матки проф. др Михайла Фейси, лєбо на меил fejsam@gmail.com.