Виборени пласман до висшого ранґу

автор д. барна
автор д. барна

КУЛА – Змагателє Шаховского клуба „Гайдук” зоз Кули зазначели вельки успих, понеже победзели ШК „Вербас” з резултатом 5:1, у остатнїм колу, та так потвердзели шампионску титулу у Сивернобачкей зонскей лиґи.

У сезони у хторей бавела, екипа Гайдука мала шейсц побиди и три ремиї, та першенство закончела без пораженя.

За ШК „Гайдук” зоз Кули у шампионскей сезони бавели: Драґомир Сокич, Небойша Бояджия, Никола Адамович, Мирко Афич, Андрей Провчи, Димитриє Бублич, Михайло Штайнфелд, Тихомир Прекаяц, Алекса Ґржель, Милош Милин и Иґор Андрич.

Кед слово о поєдинєчней таблїчки, найуспишнєйши бавяч лиґи тиж член ШК „Гайдук”, Драґомир Сокич, а медзи першима дзешец и млади Андрей Провчи зоз Руского Керестура хтори штварти, и Небойша Боаджия хтори дзешати.

