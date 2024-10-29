Виборна настава почнє у новембре

СУБОТИЦА – Виборна настава руского язика за школярох основней школи у тим городзе требала би почац у половки новембра. Город Суботица обецал пенєжне надополнєнє наставнїци у другим полрочю – сообщене зоз нащиви представительох Националного совиту Руснацох (НСР) Городскей управи у Суботици прешлого тижня.

Делеґацию НСР у хторей були предсидателє НСР и його Вивершного одбору Йоаким Рац и Желько Ковач и предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа як и будуца наставнїца руского язика Мая Ґубаш Джумич у Городскей хижи прияла помоцнїца городоначальнїка за образованє, здравствену и социялну защиту Гайналка Матин.

Матинова обецала же пренєше городоначальнїкови молбу нашей делеґациї за финансованє, и же средства котри нєвельки, годни буц обезпечени. До такей ситуациї ше дошло понеже суботицки школи у априлу нє покончели законске анкетованє школярох заинтересованих за виборну наставу руского язика, та прето анї нє плановали средства за плаценє наставнїка.

Виборна настава, як ше планує почнє у половки новембра у матичней школи Иван Ґоран Ковачич, а перша годзина будзе и шветочно означена.