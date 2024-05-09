НОВИ САД – Нєшка у Велькей сали Скупштини АП Войводини отримана Друга схадзка Скупштини Войводини на хторей вибрана нова Покраїнска влада.

Состав новей Покраїнскей влади творя:

Владимир Ґалич, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство,

др Милан Попов, покраїнски секретар за здравство,

Роберт Отот, покраїнски секретар за образоваnє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци,

Сандра Божич, подпредсидателька Покраїнскей влади,

Александар Софич, покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу,

Дане Баста, покраїнски секретар за спорт и младеж,

Боян Вранькович, покраїнски секретар за енерґетику, будовательство и транспорт,

Неманя Ерцеґ, покраїнски секретар за урбанизем и защиту животного штредку,

проф. др Бранко Маркоски, покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц,

Ненад Иванишевич, покраїнски секретар за привреду и туризем,

Предраг Вулетич, покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох,

Смилька Йованович, покраїнски секретар за финансиї,

Александра Чирич Бошкович, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

Мандатарка Ґойкович наявела же розвойни проєкти, капитални укладаня и интерес гражданох буду приоритети єй будуцого кабинету. Вєдно з републичну владу и другима орґанами власци, Покраїна будзе мотор розвою, поручела будуца предсидателька Покраїнскей влади.

На предходней схадзки вибрани предсидатель Скупштин Войводини Балинт Югас и штирме подпредсидателє и то Дамир Зобеница (СНС), Александар Малетич (СНС), Неманя Завишич (СНС) и Борис Новакович (СПС-ЄС).

У тим зволаню опозицийни одборнїки нє маю подпредсидательох, бо нє предложели кандидатох.