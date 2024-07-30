Вибране нове руководство ФК „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 28. юлия, у просторийох ФК „Русин” отримана позарядова скупштина, а на дньовим шоре ше нашли дзевец точки у котрей ше виберало нове руководстви Клуба.

Понеже на функцию потерашнього предсидателя Тихомир Медич задзековал, на його место єдногласно вигласани потерашнї секретар Желько Орос.

На дньовим шоре було и виберанє Управного одбора, дзе прилапене предкладаня же би функцию подпредсидателя клуба окончовал Мирко Надь, функцию секретара Деян Павлович, а на месце директора Клуба же би остал Александар Кочиш. Управни одбор тераз у составе Златко Саянкович, Александар Кочиш, Денис Гарди, Борис Орос, Владимир Планкош, Борис Сендерак, Денис Югик, Михайло Хома, Деян Барна, Златко Боднар, Борис Варґа, Коста Кузма и Иван Чапко. До Надпатраюцого одбора вибрани Борис Шайтош, Йоаким Гарди и Янко Пастернак.

На схадзки дискутоване и о рижних проєктох котри у наиходзацим часу треба же би були реализовани кед слово о стадиону Яраш.