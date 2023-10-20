Вибране предсидательство СУБНОР-у

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера ориманей виберанковей скупштини Месней орґанизациї Союзу здруженя борцох Народноошлєбодительних войнох (СУБНОР) Руски Керестур, за предсидателя вибрани Славко Пап, його заменїк будзе Дюра Папуґа, а подпредсидатель Михайло Пашо, хтори вєдно зоз Славком Папом вибрани и за члена у општинским одборе.

Скупштину отворел секретар Месней заєднїци Михайло Пашо хтори привитал присутних, а потим ше членом обрацел предсидатель СУБНОР општини Кула, Жарко Попович.

Попович як предсидатель СУБНОР-у водзел схадзку, а потим, спрам точкох Дньового шору вигласане роботне Предсидательство, на схадзки прилапени и Дїловнїк о роботи и Статут Союзу здруженя борцох Народноошлєбодительних войнох општини Кула.

Активносци Здруженя СУБНОР у Кули даскельо роки були претаргнути, а од мая того року Здруженє ознова порушане, та по шицких местох нашей општини, окрем затераз у Червинки, сновани Здруженя СУБНОР хтори у наиходзацим периодзе почню зоз своїма активносцами.