Вибрани делеґати РМ за 17. Шветови конґрес РРЛ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера вечар отриманей схадзки Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка РМ „Руснак” медзи иншим, меновани и 9 делеґати РМ за 17. Шветови конґрес Руснацох/Русинох/Лемкох (РРЛ) котри будзе отримани од 17. по 19. авґуст 2023. року у Новим Садзе.

За делеґатох РМ вибрани Дюра Папуґа, Славица Катона, Мария Дорoшки, др Михайло Фейса, Славица Чельовски, Нада Загорянски, Мария Бесерминї, Славко Пап и Славо Штранґар. Тиж ше предложело и делеґатох за Шветови форум младих, алє список ище нє конєчни.

Праве за Конґрес, котрому РМ домашнї и орґанизатор були вязани и векшина од 10 точкох дньового шору на тей схадзки котру водзел предсидатель РМ проф. др Михайло Фейса.

Конкретизовани ориєнтацийни план отримованя 17. Конґресу, констатоване на основи финансийного стану РМ же и финансийна конструкция Конґресу як ше заклада, годна буц успишно заварта, а др Фейса присутних поинформовал о найновиших активносцох и о достатих средствох на рижних конкурсох.

Утвередзени и змист предконґресного числа глашнїка РМ „Руснак”, тиж и видавательни приоритет Матки у тим року насампредз предконґресни, а то Кнїжка абстрактох Медзинародного науково-фахового сходу „Шветова русинистика нєшка и у будучносци”.

Бешеди було и активносцох на ажурираню членства РМ и других актуалних питаньох.