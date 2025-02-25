Вибрани городоначалнїк Нового Саду, инциденти опрез Скупштини

НОВИ САД – На вчерайшей схадзки Скупштини города за нового городоначалнїка Нового Саду вибрани Жарко Мичин. Опрез будинку Скупштини города була числена полиция и пришло до нєшорох кед опозицийни одборнїки и ґрупа гражданох пробовали войсц до будинку.

За вибор Мичина гласали 45 присутни одборнїки владаюцей векшини, а одборнїки опозициї нє участвовали на схадзки.

Док тирвала схадзка, пришло до нєшорох опрез Скупштини, було и одрильованя гражданох и членох опозициї зоз полицию, а гражданє на полицию руцали вайца, муку, йоґурт, тоалетни папер, червену фарбу…

Потим пришла ґрупа универзитетских професорох хтора зоз гражданами формовала „мирни щит” опрез полициї.

По законченю схадзки опозиция сообщела же їх одборнїком полиция нє дошлєбодзела войсц до Скупштини города, гоч мали скупштински леґитимациї.

Полицийска управа у Новим Садзе обвисцела явносц же припаднїки полициї нє зопарли одборнїкох зоз опозицийних странкох войсц до Скупштини города и присуствовац на схадзки. Тиж и же секретар городскей Скупштини поволал опозицийних одборнїкох най участвую на схадзки, алє же вони пробовали войсц вєдно зоз протестантами до будинку.