Вибрани нови члени Шветовей ради РРЛ

НОВИ САД – Остатнього дня конґресу всоботу, 19. авґуста, зашеданя Шветового Конґреса Руснацох/Русинох/Лемкох у Новим Саду требали буц отримани два Пленарни зашеданя (друге и треце) и Перше зашеданє Шветовей ради Шветпвогоп Конґресу РРЛ. Но, з оглядом на числени точки хтори були на дньовим шоре и вельо процедурални роботи, тоти три сходи збити до єдного з хторим и була закончена урядова часц 17. Шветового Конґресу РРЛ.

Такой на початку предсидателє конґресних комисийох за културу и язик, Олена Папуґа, за културу Олена Дуц Файфер, за историю др Михайло Фейса, медиї Петро Штефанек и медзисобне сотруднїцтво, розвой туризму и виробок проєктох, Стеван Самочета поднєсли звити зоз схадзкох хтори отримани дзень пред тим. З їх бешедох мож ґенерализовац заключенє же у шицких спомнутих обласцох єст вельо проблеми, алє и простору за злєпшанє обставинох. То ше насампредз одноши на язик и образованє, културу и историю, а по питаню медийох и сотруднїцтва, туризма и виробок проєктох винєшени вельо добри идеї хтори би могли буц хасновити шицким Руснацом/Русином/Лемком.

За предсидателя, односно предсидательку Форуму младих Шветового Конґресу РРЛ вибрана Светлана Бойчук.

Кед слово о статутарних пременкох на Конґресу винєшени предклад же би ше требало пременїц шедзиско Конґресу, а тиж так же би ше направело пременки у компетенциї Конґресу хтори би требал достац вецей компетенциї на медзинародним уровню.

Винєшени и предклад о дополнєню националних символох – застави и гербу. Як и потераз, хаснує ше потерашнї символи, з тим же ше их дополнї зоз новим шветочним гербом.

Предложене и же би ше по идуци Конґрес реализовало догварки о сотруднїцтве Конґресу зоз штирома институциями медзи хторима и Филозофски факултет Универзитету у Новим Саду.

Шицки предклади делеґати єдногласно потиримали, а тиж так и вибор нових членох Шветовей ради Шветового Конґресу РРЛ: Юрий Капац зоз Ческей Републики, Андрей Трохановски зоз Польскей, др Штефан Лавинєц зоз Мадярскей, Мийо Шайтош зоз Републики Горватскей, др Георгий Фирцак зоз Румуниї, Мартин Караш зоз Републики Словацкей, инґ Микола Бобинец зоз України, др Паул Роборет Маґочи зоз ЗАД/Канади и др Михайло Фейса зоз Републики Сербиї.

Єдногласно за предсидателя Шветовей ради РРЛ вибрани др Штефан Лавинєц, а за подпредсидательох др Георгий Фирцак и Мартин Караш. За секретара Шветовей ради Шветового Конґресу ознова вибрани Владимир Противняк, а за прес-секретара вибрани Петро Медвидь хтори и у прешлих двох рокох окончовал тоту функцию.

Делеґати 17. Шветового Конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох єдногласно прилапели предклад же би ше осемнасти Конґрес отримал у Букурешту, у будинку державного Парламента Румуниї.

По законченю урядовей конґресней часци делеґати и госци пошли до Руского Керестура.

У роботи 17. Конґресу участвовали 74 делеґати зоз 9 державох.